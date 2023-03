Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop! Autor hitów lat 90. z filmową biografią

"Scatman" – historia Johna Larkina

Getty Images © Michael Bezjian



Kim był Scatman John?

Firma produkcyjna Trick Candle Productions nabyła prawa do trudnej historii życia twórcy.Scenarzystami projektu będą Stephen Basilone Annie Mebane . Oboje pracowali wcześniej m.in. nad odcinkami serialiczyNa mocy umowy, która została zawarta między producentami a rodziną Larkina , twórcy filmu będą mieli dostęp do archiwum prywatnego bohatera – wszystkich nagrań muzycznych i filmów rejestrujących życie domowe. To jeden z elementów ukazania inspirującej historii o życiowych problemach, które zakończyły się śpiewanymi na całym świecie piosenkami i międzynarodową rozpoznawalnością ich autora.– przekazał jeden z producentów filmu Steve Valentine. John Larkin urodził się w 1942 roku w miasteczku El Monte w Kalifornii. Od początku życia walczył z problemem jąkania się, który wytworzył u niego strach przed mówieniem. Zarabiał na życie jako pianista jazzowy grający w klubach. W latach 80. poddawał się leczeniu jako uzależniony od narkotyków i alkoholu. Kolejne problemy przezwyciężał z pomocą swojej żony Judy.Piosenkazostała wydana w 1994 roku, zyskując międzynarodową popularność dzięki niespotykanemu połączeniu scatu i muzyki tanecznej. Jego drugim hitem okazał się tytułowy utwór z płyty "Scatman's World". Ostatecznie za życia artysta wydał jeszcze dwa krążki – "Everybody Jam!" (1996) i "Take Your Time" (1999). Zmarł 3 grudnia 1999 roku po walce z rakiem płuc.Jego muzyka została użyta również w wielu filmach i serialach, choćby w komedii z Timem Robbinsem Nic do stracenia ".Poniżej przypominamy odcinek programu "7 wspaniałych" o najciekawszych filmowych biografiach muzyków: