Będzie kolejna afera? Shazad Latif w "Wichrowych wzgórzach"

Shazad Latif filmowym mężem Margot Robbie

Getty Images © Pacific Press



Zwiastun serialu "Nautilus"

Wydane w 1847 roku "Wichrowe wzgórza" to rozgrywająca się na przestrzeni kilku dekad saga opowiadająca o tragicznych losach rodzin Earnshawów i Lintonów. Głównym wątkiem należącej do kanonu literatury anglojęzycznej powieści jest destrukcyjna miłość łącząca Catherine Earnshaw i osieroconego Heathcliffa.W roli Catherine Earnshaw zobaczymy. Heathcliffa zagra. Z kolei teraz dowiedzieliśmy się, że trzecią główną rolę zagra. Przypadła mu w udziale rola, który zakochuje się w Catherine i żeni się z nią.Angaż Elordiego do roli Heathcliffa wywołał w sieci protesty i zarzut o wybielanie postaci. Czy udział w projekcie Latifa ukoi zbolałe serca protestujących, czy też wywołał nową aferę, bo aktor nie przypomina literackiego pierwowzoru. Shazad Latif to urodzony w Londynie aktor, które najlepiej znają fani "Star Treka". Zagrał w serialu " Star Trek: Discovery " Asha Tylera. Był też doktorem Jekyllem i panem Hyde'em w serialu " Dom grozy ", a ostatnio wystąpił jako Kapitan Nemo w serialu " Nautilus ".