Kapitan Nemo żyje! Zatopiony przez Disney+ serial "Nautilus" uratowany

AMC ratuje serial skasowany przez Disney+

Zwiastun "Dangerous Liaisons", najnowszego serialu Jamesa Dormera

Disney+ skasowałolatem. Był to jedne z wielu projektów, które platforma wrzuciła do kosza szukają miliardów oszczędności. Decyzja była o tyle zaskakująca, żeNa szczęście serial został uratowany, choć potrzeba było kilku miesięcy, by to się wydarzyło. Wybawcą okazała się stacja AMC. Planuje ona zaprezentować serial światu w przyszłym roku na kanaleoraz na platformie. Opowiada o początkach życiowej drogi Kapitana Nemo. Zanim bohater stanie za sterami legendarnej łodzi podwodnej Nautilus, będzie księciem ograbionym z dobytku i pozbawionym rodziny; więźniem Kompanii Wschodnioindyjskiej, który zbuntuje się przeciw Brytyjczykom i wraz z załogą złożoną z rebeliantów wyruszy w podwodną przygodę.Gwiazdą produkcji jest Shazad Latif (na zdjęciu jako Kapitan Nemo). Za scenariusz odpowiada James Dormer , autor takich seriali jak " Muszkieterowie " i " Kontra ".