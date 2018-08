Będzie nowa ekranizacja komiksu "Dylan Dog"

Włoskie komiksowe wydawnictwo Sergio Bonelli Editore po raz drugi szykuje się do ekranizacji swojego sztandarowego tytułu -. Tym razem w planach jest serial telewizyjny. Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków.jest komiksem autorstwa Tiziano Sclaviego wydawanym od 1986 roku. Główny bohater rozwiązuje zagadkowe sprawy zahaczające o zjawiska paranormalne. Jest byłym alkoholikiem, który bardzo łatwo zakochuje się w kobietach.Przed laty Sergio Bonelli Editore sprzedało prawa do filmowej ekranizacji komiksu, czego efektem był Brandonem Routhem w roli głównej.Film okazał się klapą. Z jego kształtu nie było zadowolone również wydawnictwo. Z tego też powodu po odzyskaniu w ubiegłym roku praw do ekranizacji Sergio Bonelli Editore postanowiło, że zachowa kontrolę nad serialową wersją. Stąd za produkcję odpowiadać będzie powstały w tym celu medialny oddział wydawnictwa - Bonelli Entertainment.