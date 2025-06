TOP: 5 wkurzonych facetów [wideo]

TOP: poznajcie pięciu wkurzonych facetów

Jak mawiał Laska z Polski, jeden z bohaterów " Chłopaki nie płaczą " – trzeba się wyluzować. Słowa te mogliby wziąć sobie do serca bohaterowie dzisiejszej odsłony programu TOP. Oto pięciu mężczyzn, którzy nie potrafią utrzymać nerwów na wodzy:"Upadek" to historia mężczyzny ( Michael Douglas ), który nie mogąc poradzić sobie z własnymi problemami i głupotą otaczającego go świata, wkracza na drogę przemocy i autodestrukcji. A wszystko zaczyna się od gigantycznego korka na autostradzie do Los Angeles.Jeff Lebowski ( Jeff Bridges ), dla wtajemniczonych Koleś, nigdy nie przestał być hippisem. Spędza czas słuchając muzyki, paląc trawkę i grając w kręgle z przyjaciółmi: Sobchakiem ( John Goodman ) i Donnym ( Steve Buscemi ). Pewnego dnia odwiedza go kilku ciemnych typów, którzy sugerują mu spłacenie długów za nijaką Bunny, ponoć jego żonę. Koleś nie przejąłby się tym zbytnio, gdyby nie zniszczony przez intruzów dywan. Dochodzi do wniosku, że został pomylony z innym Jeffem Lebowskim i postanawia dochodzić u niego odszkodowania. W ten sposób wkracza w świat wielkich pieniędzy, skrytych żądzy i rodzinnych tajemnic. Świat z boku może zabawny, ale w środku śmiertelnie groźny. Ale nie dla Kolesia i jego kumpli.Bohaterem filmu jest przeciętny pracownik koncernu motoryzacyjnego, który zmaga się z depresją i bezsennością. Uważa, że w jego życiu nic już się nie zmieni. Do czasu, gdy w samolocie poznaje przypadkowo ekscentrycznego biznesmena Tylera Durdena. Obaj jakby się dopełniają. Zaczynają organizować zamknięte walki – tytułowy Podziemny Krąg, który przeradza się w paramilitarną organizację anarchistyczną.44-letni Adaś Miauczyński , sfrustrowany inteligent- nauczyciel- polonista, rozwiedziony, kochający dorastającego syna – to bohater, którego już znamy z wcześniejszych filmów Marka Koterskiego: " Nic śmiesznego " i "Ajlawju". Miauczyński w " Dniu świra " to człowiek przeżywający "piekło najbliższych pięciu minut". Niczym bohater romantyczny przeżywa i cierpi za kraj, za miliony, a zabija go obecna chwila, nieznośna powtarzalność codziennych czynności i nienawistny mu kontakt z drugim człowiekiem. W sferze uczuć patriotycznych jest wielki, w sferze uczuć i zachowań codziennych – tylko małym, agresywnym gnojem. Nick Fury jest szefem międzynarodowej agencji S.H.I.E.L.D., która czuwa nad światowym bezpieczeństwem. W obliczu globalnego zagrożenia staje przed zadaniem stworzenia drużyny, która podoła najbardziej nieprawdopodobnym wyzwaniom. Do swojego zespołu rekrutuje ludzi z niezwykłymi zdolnościami. Znajdą się w nim słynne postaci z uniwersum Marvela: Iron Man Kapitan Ameryka , Sokole Oko i Czarna Wdowa . Porozumienie w drużynie złożonej z takich indywidualności nie będzie łatwe do osiągnięcia. Fury wie jednak, że tylko działając wspólnie mogą ocalić świat przed zniszczeniem.