Lars von Trier zwyzywał twórcę "Pięknego umysłu" na planie filmu?

Co dokładnie powiedziała Bryce Dallas Howard?

Getty Images © Pool ARNAL/CATARINA/CHARRIAU

ekipa oraz obsada w trakcie premiery "Manderlay" na festiwalu w Cannes

"Manderlay" – zwiastun

Aktorka udzieliła wywiadu brytyjskiemu The Times z powodu promocji nadchodzącego filmu Amazona " Pod przykrywką ", w którym gra u boku Orlando Blooma oraz Seana Beana . Patrząc na przebieg swojej kariery z szerszej perspektywy, Howard nie omieszkała wspomnieć o " Manderlay ", przełomowej roli w filmie Larsa von Triera . Aktorka wspomina, że w trakcie zdjęć reżyser postanowił zaatakować jej ojca, Rona Howarda , również reżysera – twórcę między innymi " Apollo 13 " czy " Wyścigu ".– powiedziała.Następnie wspomina, że nie był to koniec wyjątkowego sposobu pracy z aktorami. Tego samego dnia reżyser " Melancholii " postanowił oblać ją wodą, na co Howard zareagowała tym samym w jego kierunku.– dodała aktorka.Przypomnijmy, że w " Manderlay " po opuszczeniu miasteczka Dogville Grace wraz z ojcem i jego gangsterską świtą trafiają do Manderlay - plantacji, w której wciąż kwitnie niewolnictwo. Gdy wkrótce - z pomocą karabinów - Grace je znosi, wszyscy wcześniej wykorzystywani odnoszą się nieufnie do darowanej im wolności. "Tu, w Manderlay, my, niewolnicy, jedliśmy kolację o siódmej. A kiedy jedzą ludzie wolni?" - pytają. Grace musi więc od podstaw stworzyć im świat, nauczyć pojęcia równości, a co najważniejsze nadać ich życiu nowy sens. Zabiera się do tego z wrodzonym sobie zapałem i pomysłowością. Jej naiwny, młodzieńczy idealizm zostaje zderzony z sarkastycznym i politycznie niepoprawnym poczuciem humoru Larsa von Triera.