Będzie nowa wersja "Buffy: Postrachu wampirów"

To musiało nastąpić w obecnym, sequelowo-rebootowym klimacie. Już w marcu pisaliśmy o tym, że w stacji Fox myśli się nad powrotem kultowego serialu Jossa Whedona , teraz projekt zaczyna nabierać kształtu. Tak, trwają prace nad nową wersjąOficjalnie scenariusz nie jest jeszcze gotowy, ale serial ma być latem przedstawiony stacjom telewizyjnym. O fabule wiadomo jedynie tyle, że główna bohaterka będzie czarnoskóra, a serial ma rozgrywać się współcześnie i pogłębiać mitologię oryginału. Producenci zapowiadają wszechstronną, zróżnicowaną opowieść, pełną metafor odsyłających do aktualnych problemów społecznych.Showrunnerką projektu jest Monica Owusu-Breen ), a twórca pierwowzoru, Joss Whedon , ma pełnić funkcję producenta wykonawczego.opowiadała o dziewczynie ( Sarah Michelle Gellar ), której przeznaczeniem była walka z wampirami. Serial był emitowany w latach 1997-2003. Co ciekawe, i on był de facto rebootem - filmu, do którego scenariusz napisał Joss Whedon