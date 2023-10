Sarah Michelle Gellar wyrusza na łowy w nowym sezonie "Diablo IV"!

W najnowszym sezonie gry, wampiry opuściły piekielne otchłanie i zaatakowały świat Sanktuarium. Nie jest to jednak jedyna niespodzianka. Sarah Michelle Gellar i zespół " Diablo IV " poszukują prawdziwych łowców wampirów spośród graczy, którzy pomogą w obronie ludzkości przed tymi krwiożerczymi stworami. Śmiałkowie proszeni są o wysłanie nagrań, na których zademonstrują swoje umiejętności polowania na wampiry. Trzy najbardziej przekonujące zgłoszenia wybierze osobiście Sarah Michelle Gellar – mówi Sarah. – "A jakie korzyści czekają na finalistów? Otrzymają oni własny, spersonalizowany arsenał do polowań na wampiry, list od samej Sarah Michelle Gellar oraz specjalne podziękowania na platformie Battle.net.Wróciliście do " Diablo IV " przy okazji drugiego sezonu, czy czekacie na większe zmiany?