BIULETYN: "Mrs. Maisel" przedłużona, Brad Pitt nagrodzony

Amazon zamawia czwarty sezon serialu. [za: The Hollywood Reporter]Martin Helgeland przygotuje dla studia Universal Pictures scenariusz filmu. Będzie to ekranizacja książki Kema Nunna o młodym outsiderze, który musi przeniknąć do kalifornijskiej społeczności surferów, by rozwiązać zagadkę zaginięcia siostry. [za: Deadline]Pierwszy sezon serialuzadebiutuje na AppleTV+ 17 stycznia, a tymczasem platforma już zamawia drugi sezon. W ten sposób kontynuowana jest świeża tradycja zgodnie z którą każdy serial Apple'a zyskuje kontynuację. [za: The Hollywood Reporter] Anthony Maras został wybrany na stanowisko reżysera i scenarzysty filmu. Fabuła inspirowana będzie historią Mike'a Thevisa, dziecka greckich imigrantów, który w latach 70. stworzył imperium pornograficzne. Thevis pragnął uznania, więc wydawał masę pieniędzy na legalne biznesy, na wspieranie sztuki, kina, na działalność charytatywną. Jego upadek związany jest ze sprawą morderstwa, szantażu, podpalenia i wymuszenia. [za: Deadline] Brad Pitt oraz jego partnerzy z firmy Plan B otrzymają specjalną nagrodę Gildii Producentów za całokształt dokonań producenckich. [za: The Hollywood Reporter]