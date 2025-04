To nie żart. Cliff Booth powraca. Ale w filmie Davida Finchera

Co wiemy o kontynuacji "Pewnego razu... w Hollywood" od Davida Finchera?

Zwiastun filmu "Pewnego razu... w Hollywood"

To nie primaaprilisowy żart. Fincher Pitt ponownie podejmują się współpracy i chcą wrócić do postaci kaskadera Ciffa Bootha. Jednak film, który powstaje dla Netfliksa na mocy ekskluzywnej umowy z reżyserem,Według The Hollywood Reporter to kwestia, producentem dziewiątego filmu w jego dorobku. Reżyser zawarł kontrakt, na mocy którego na 20 lat prawa do obrazu zostają u studia, aby potem wrócić do autora. Przez te dwie dekady. Zatem, bez potrzeby rozmów z studiem konkurencyjnym do Netfliksa.. Jednak według medialnych relacji korzenie projektu Finchera sięgają właśnie niezrealizowanego filmu o krytyku filmowym w latach 70. Jedno ze źródeł cytowane przez THR twierdzi, że pomimo anulowania projektu wątki dotyczące Bootha, który miał pojawić się na ekranie, rozrosły się do rozmiarów własnego scenariusza. Pitt poprosił Tarantino o możliwość oddania tekstu w ręce innego reżysera. Fincher uzyskał błogosławieństwo filmowca, stąd produkcja mogła przenieść się do Netfliksa.Udział Pitta zwiększa szanse na powrót Leonardo DiCaprio w roli Ricka Daltona, podupadłego aktora filmowego, który musi na nowo wymyślić ścieżkę swojej kariery. Gwiazda nowego filmu Paula Thomasa Andersona Skoro produkcja powstaje w tak błyskawicznym tempie, nie minie wiele czasu do kolejnych nowinek obsadowych czy poznania zarysu fabuły.