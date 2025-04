Brad Pitt w filmie studia A24. Za kamerą reżyser dwóch oscarowych filmów

O czym opowiedzą "Jeźdźcy" z Bradem Pittem?

Bohaterem powieści "Jeźdźcy" jest Fred Scully (to w niego ma wcielić się Pitt ), mężczyzna, który po dwóch latach przemierzania Europy trafia z żoną i córką do Irlandii. Tam, kierowani kaprysem Jennifer, kupują starą farmę stojącą w cieniu zamczyska. Scully zabiera się za renowację domu, a jego żona wraca do Australii, by upłynnić ich aktywa. Kilka tygodni później Fred przybywa na lotnisko, by odebrać Jennifer i ich siedmioletnią córkę Billie. Ale z samolotu wysiada jedynie Billie. Jennifer nie zostawiła żadnej wiadomości i kontakt z nią się urywa.Scenariusz filmu napisze(" Nienasyceni ", " Suspiria ", " Do ostatniej kości "). Za produkcję odpowiedzą m.in. studio Ridleya Scotta Scott Free oraz studio Brada Pitta Plan B. A24 zajmie się finansowaniem i dystrybucją filmu. Kajganich zainteresował Scotta książką Wintona już dekadę temu. Swego czasu reżyser sam planował nawet stanąć za kamerą filmu.Zdjęcia mają ruszyć na początku 2026 roku.wyreżyserował m.in.(2022) i(2024) oraz seriale " Patrick Melrose ", " Terror " i " Your Honor ". " Na Zachodzie bez zmian " zdobyło 4 Oscary, w tym dla najlepszego filmu międzynarodowego. Nominowane w ośmiu kategoriach " Konklawe " wyróżniono jedna statuetką – za najlepszy scenariusz adaptowany.