David Fincher i Brad Pitt szykują nowy film. Co wiemy o tym projekcie?

Tajemniczy projekt Finchera i Pitta

Brad Pitt w zwiastunie "F1"

Szczegóły przedsięwzięcia owiane są na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że ma to być sequel. Fincher Pitt nakręcili dotąd wspólnie trzy filmy: " Siedem ", " Podziemny krąg " oraz " Ciekawy przypadek Benjamina Buttona ". Nowy projekt nie będzie jednak kontynuacją żadnego z nich.Przypomnijmy, że w latach 2017-2019 Fincher Pitt - prywatnie dobrzy przyjaciele - pracowali razem nad kontynuacją widowiska " World War Z ". Ostatecznie jednak wytwórnia Paramount skasowała ten projekt. Kto wie, być może Netflix po latach odkupił go od studia?Filmografię Finchera zamyka dreszczowiec " Zabójca " z 2023 roku. Tytułowy bohater to opanowany i metodyczny spec od brudnej roboty ( Michael Fassbender ). Niecelny strzał sprawia, że mężczyzna musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której — jak twierdzi — nie ma nic osobistego.Jeśli chodzi o Pitta , zobaczymy go latem na ekranach kin w filmie " F1 ". Gwiazdor wciela się w postać emerytowanego kierowcy wyścigowego, który powraca na tor, aby stać się mentorem dla młodszego kolegi po fachu i ostatni raz zawalczyć o sławę i chwałę.