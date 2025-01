"Heart of the Beast": Brad Pitt i reżyser "Furii" ponownie łączą siły

"Heart of the Beast": o filmie

Getty Images © Pierre Suu





Zwiastun filmu "F1" z Bradem Pittem

"Heart of the Beast" to historia byłego żołnierza sił specjalnych oraz jego emerytowanego psa bojowego. Bohaterowie walczą o przetrwanie po katastrofie lotniczej w głębokiej i bezlitosnej dziczy Alaski.Autorem scenariusza jest Cameron Alexander . Stanowiska producentów oprócz Pitta piastują również Damien Chazelle Olivia Hamilton . Realizację "Heart of the Beast" sfinansuje wytwórnia Paramount.Filmografię Pitta zamyka dramat sportowy " F1 ", który trafi do kin w czerwcu. Aktor wciela się w wyścigową legendę Sonny'ego Hayesa, który daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.Jeśli chodzi o Ayera , jego najnowszy film to " A Working Man " z Jasonem Stathamem w tytułowej roli. Gwiazdor wciela się w byłego żołnierza, który zostaje budowlańcem. Gdy w tajemniczych okolicznościach znika córka jego szefa, bohater rozpoczyna prywatne śledztwo.