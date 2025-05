Tom Cruise zamiast Brada Pitta w "F1"? "Mielibyśmy wypadek"

"Jack Reacher 2"

"F1: Film" – zobacz zwiastun

Pytanie to nie wzięło się znikąd, ponieważ Kosinski Bruckheimer przeszli do pracy nad " F1 " prosto z planu " Top Gun: Maverick " i zabrali do swojego nowego filmu część tej samej ekipy. Tom Cruise mógł być więc oczywistym wyborem na bohatera ich nowego filmu. Co więcej, jeszcze przed " Maverickiem Kosinski planował realizację filmu "Ford v Ferrari" i chciał, by główne role zagrali w nim Cruise oraz Pitt – i obaj zamierzali osobiście prowadzić swoje pojazdy. Ostatecznie stery nad projektem przejął James Mangold – powiedział Kosinski Graham Kelly, kierownik odpowiedzialny za pojazdy filmie, zgodził się z Kosinskim, ale wyraził swoją opinię dobitniej.– zażartował.A co mówi o Bradzie Picie?zadebiutuje w kinach w Polsce 27 czerwca. Ostatnia częśćnatomiast już podbija kina. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w niedługim czasie porównać sobie energie obu aktorów i ocenić, z którym z nich chętniej wsiedlibyście do samochodu.Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.