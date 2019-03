BIULETYN: Najlepsze filmy roku Szwajcarii i Czech

Rozdano Czeskie Lwy. Wielkim wygranym zostały, które zdobyły sześć statuetek, w tym dla najlepszego filmu, reżysera i za scenariusz. [za: The Hollywood Reporter]Rozdano Szwajcarskie Nagrody Filmowe. Za najlepszy film roku uznano. Obraz otrzymał też nagrodę za scenariusz i dla aktorki drugoplanowej ( Pauline Schneider ). [za: The Hollywood Reporter]Wiadomo już, kto zajmie miejsce Alexis w serialu. To znana z oryginału Dominique Deveraux, przyrodnia siostra Blake'a Carringtona i głowa klanu Colbych. Postać zagra Michael Michele . Pojawi się jeszcze przed końcem drugiego sezonu. [za: Deadline] Chelsea T. Zhang dołączy do obsady serialu. Wcieli się w postać Rose Wilson, lepiej znanej jako Ravager. [za: Deadline] Madeleine McGraw dołączyła do obsady animacji. Użyczy głosu Bonnie. [za: Deadline]Stacja Syfy zamawia serial na podstawie cyklu książek dla młodzieży. Jest to historia 18-letniej Faith, która tak się składa, że przepowiedzianą strażniczką równowagi dobra i zła. Dziewczyna będzie musiała radzić sobie z problemami dnia codziennego chodzenia do ostatniej klasy liceum, walczyć ze złem i odpierać zakusy seksownego, sarkastycznego Anioła Śmierci, który ma za zadanie dostarczyć jej duszę do świata umarłych. [za: Deadline]Scenarzysta Derek Kolstad przygotował fabułę filmu określanego jako. Projekt nosi tytułi zostanie wyreżyserowany przez Gerarda McMurray'ego . Całość powstanie dla Sony Pictures. [za: Deadline]