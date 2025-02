Wybieramy najlepsze czwarte części filmowych serii

Aby czwarty " Mad Max " dotarł na ekrany, potrzeba było co najmniej kilku prób i 30 lat starań. Gdy " Na drodze gniewu " w końcu zawitało w kinach, widzowie przekonali się, że było na co czekać. Tom Hardy , który przejął tytułową rolę po Melu Gibsonie , sprawdza się jako małomówny protagonista. Odsunięty jako element tła, śledzi eksplozywną serię wydarzeń prowadzących do kolejnych szaleńczych pościgów. Na pokładzie pojazdu zwanego War Rig, prowadzonego przez Furiosę ( Charlize Theron ), bogata w wybuchy i ołów akcja miesza się z ludzkim dramatem i udanymi scenami walk. To rzadkie osiągnięcie, aby pokonać oryginał. George Miller udowodnił, że wiek to tylko cyfra, a dobre pomysły nie mają daty ważności. W ten sposób stworzył jeden z najlepszych filmów w XXI wieku.