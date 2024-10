Hit czy kit? Sequele, które podzieliły fanów

Terminator 3: Rise of the Machines

Po latach jest jasne, że data premiery drugiego " Terminatora " była dniem sądu dla całej serii. Nawet jeśli James Cameron angażował się jako producent w jedną z kolejnych odsłon, nigdy nie dotarła ona do poziomu pierwszych filmów cyklu. Przychylnym (ale przymrużonym) okiem część widzów patrzy jeszcze na część trzecią w reżyserii Jonathana Mostowa . " Bunt maszyn " rozpoczyna się dekadę po " T2 ", gdy Johna Connora ponownie dotyka niebezpieczeństwo. Kolejny, jeszcze bardziej zaawansowany robot z przyszłości zostaje wysłany do czasów współczesnych, aby unieszkodliwić przyszłego przywódcę ruchu oporu. Do pomocy rusza jednak jego stary znajomy, zaprawiony w bojach T-800 . Znana formuła zyskała swoich fanów, ale przeciwnicy wytykali jej odtwórczość. Sam reżyser przyznał, że spodziewał się takiego odbioru i porównał swój film do widowiska " Zaginiony Świat: Jurassic Park ". W obu przypadkach poprzednicy byli dziełami epokowymi, niemożliwymi do pokonania przez nowe twory.