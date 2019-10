BIULETYN: Netflix odświeży "Oggy'ego i karaluchy"

Paryskie studio Xilam Animation przygotuje na potrzeby platformy Netflix serial animowany. Będzie to remake. Tym razem karaluchów nie będzie. Oggy zamieszkał bowiem w świecie samych kotów, gdzie jednak znów przeżyje sporo zwariowanych przygód. [za: Deadline] Alyssa Sutherland dołączyła do obsady thrillera akcji. Zagra kobietę, która musi ratować męża, specjalistę od kryptowalut, który został porwany przez dwóch byłych żołnierzy. Za kamerą stanie John V. Soto . [za: Variety] Travis Betz napiszą scenariusz na podstawie powieści Adiba Khorrama. Jest to historia młodego chłopaka, który jest wielkim fanem fantastyki. Kiedy przyjeżdża do Iranu, kraju swoich przodków, czuje się tam nieswojo. Z depresji wyciąga go Sohrab, chłopak z sąsiedztwa. Wspólnie spędzają całe dnie na grze w piłkę i rozmowach. Darius nigdy wcześniej nie był tak szczęśliwy. [za: Deadline]Twórczyni Jill Soloway nakręci film o Sally Ride. Była to pierwsza amerykańska astronautka, która poleciała w kosmos. [za: The Hollywood Reporter] Misha Osherovich dołączyli do obsady filmu Christophera Landona o dziewczynie, która zamieniła się ciałami z szalonym seryjnym zabójcą. Ma 24 godzin. Później zmiana będzie nie do odwrócenia. [za: Deadline]