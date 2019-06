"Red Sonja" uratowana przez twórczynię "Transparent"

Komiksowe widowiskojednak powstanie. Studio Millennium Films postanowiło powierzyć projekt twórczyni serialu Jill Soloway zacznie od zera. Przygotuje własny scenariusz i całość wyreżyseruje.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku angaż na stanowisko reżysera otrzymał Bryan Singer . Millennium Films trwało przy nim długo po tym, kiedy światło dzienne ujrzały nowe zarzuty dotyczące niestosownego zachowania filmowca. Ostatecznie jednak sytuacja stała się tak toksyczna, że szef Millennium Films (sam mający problemy z oskarżeniami o molestowanie i szowinizm) Avi Lerner w marcu zdecydował się odpuścić i odsunąć Singera od projektu.Millennium Films od lat próbuje doprowadzić do ekranizacji słynnego komiksu. Pierwotnie zadania tego podjął się Robert Rodriguez , który do głównej roli zaangażował Rose McGowan . Po nim swoich sił z projektem próbował Simon West . W jego wersji tytułową bohaterką miała być Amber Heard O podejściu do materiału źródłowego Soloway na razie nic nie wiemy. Podobno jednak ma ona bardzo odważny i świeży pomysł, który sprawił, że współpracą z Millennium Films przy widowisku zainteresowane są inne hollywoodzkie wytwórnie.