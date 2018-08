Ben Foster będzie walczył pod Grunwaldem i w wojnach husyckich

W Polsce wiele się mówi o realizacji angielskojęzycznego widowiska o naszych narodowych bohaterach. Czesi zamiast mówić, wolą robić. Jesienią w Pradze ruszą zdjęcia do historycznego widowiska. Obraz zostanie nakręcony w języku angielskim, a jego gwiazdą został Ben Foster ).Film opowie o jednym z największych bohaterów narodowych Czechów, Janie Žižku z Trocnova (1360-1424). Był drobnym szlachcicem, który po utracie majątku służył jako najemnik. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem (co uwiecznił Jan Matejko), a później służył królowi Czech Wacławowi IV. Po jego śmierci związał się z husytami i dowodził wojskami w Pilźnie. Pod koniec 1420 roku został przywódcą taborytów. Po śmierci w 1424 roku, zgodnie z jego ostatnią wolą, ściągnięto z niego skórę i wykorzystano ją do wykonania bębna. Stał on się relikwią sierotek (odłamu taborytów, uważających się za najwierniejszych zwolenników Žižka).Jan Žižka uznawany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców w historii. Nie przegrał żadnej bitwy. Stosował nowatorskie rozwiązania, znacznie wyprzedzając swoje czasy. Wynalezione przez niego opancerzone wozy, uzbrojone w niewielkie działa i rusznice, bywają uznawane za pierwowzór czołgów, wyprzedzający je o około 500 lat. Podobne wozy były stosowane w późniejszych latach przez armie wielu krajów. [źródło: Wikipedia]Film wyreżyseruje według własnego scenariusza Petr Jákl ).W czerwcu przyszłego roku Czesi świętować będą 600. rocznicę wybuchu wojen husyckich.