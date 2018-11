Ben Foster jako bokser z Auschwitz

Weteran Barry Levinson (ostatnio) stanie za kamerą dramatu. Gwiazdą produkcji zostanie Ben Foster ).Będzie to biografia boksera (oparta na książce), który przetrwał pobyt w Auschwitz, biorąc udział w walkach na pięści z innymi więźniami. Za zwycięstwa dostawał jedzenie i obietnicę przeżycia do kolejnego starcia. Po wojnie, prześladowany wspomnieniami tych wydarzeń i poczuciem winy, próbował na nowo odnaleźć sens życia.Całość wyprodukuje studio BRON we współpracy z New Mandate.