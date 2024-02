Berlinale 2024: znamy zwycięzców. Kto zdobył Złotego Niedźwiedzia?

"Dahomey" Mati Diop wygrywa Berlinale

Berlinale 2024: zwycięzcy

".To opowieść o 26 królewskich artefaktach z Królestwa Dahomeju (1600–1904), które zostały zrabowane w epoce kolonialnej i przewiezione z Beninu do Francji. Diop relacjonuje walkę o zwrócenie przedmiotów Benińczykom.Dla urodzonej w Paryżu, wywodzącej się z francusko-senegalskiej rodziny Diop to kolejny wielki festiwalowy sukces. Przypomnijmy, że jej poprzedni film, " Atlantyk ", zdobył Grand Prix na festiwalu w Cannes w 2019 roku.reż. Mati Diop , reż. Sang-soo Hong , reż. Bruno Dumont Martin Gschlacht za zdjęcia do filmu