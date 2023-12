Berlinale 2024. Lupita Nyong’o przewodniczącą jury konkursu głównego

Lupita Nyong’o zdecyduje o zdobywcy Złotego Niedźwiedzia

Tym samym po raz drugi z rzędu jury festiwalu w Berlinie przewodniczyć będzie aktorka. Nie jest to pierwszy taki przypadek w historii imprezy. Po raz ostatni miało to miejsce w latach 1999-2000, kiedy to przewodniczącymi były Ángela Molina Gong Li . Przed rokiem jury w Berlinie przewodziła Kristen Stewart - czytamy w oficjalnym komunikacie. Lupita Nyong’o urodziła się w stolicy Meksyku, ale wychowywała się w rodzinnej Kenii. Studiowała teatr i film w Hampshire College, ale swój pierwszy film wyprodukowała w Kenii. Światową sławę przyniósł jej nagrodzony Oscarem występ w filmieOstatnio mogliśmy ją oglądać w filmie akcjii widowisku Marvela