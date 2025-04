"Biały Lotos": finałowy odcinek jak pełnometrażowy film. Ile trwa?

Natasha Rothwell jako Belinda Lindsey w trzecim sezonie "Białego Lotosu"

"Biały Lotos" w programie Serial Killers

Jak podaje Variety, czas trwania finałowego odcinka trzeciego sezonu " Białego Lotosu " to prawie 90 minut. Tym samym będzie to najdłuższy jak dotąd epizod w historii serialu – dłuższy nawet od finału drugiego sezonu, który trwał godzinę i osiemnaście minut.W finałowym odcinku poznamy odpowiedzi na szereg pytań, przede wszystkim kto odpowiada za strzał, który słychać było w pierwszym odcinku i czyje ciało znaleziono w hotelowym stawie.W trzecim sezonie występują m.in. Natasha Rothwell Jon Gries , którzy wracają jako Belinda Lindsey i Greg Hunt. W pozostałych rolach m.in. Leslie Bibb Patrick Schwarzenegger . W jednym z ostatnich wywiadów zapowiedział on, że finałowym odcinku będą się działy szalone rzeczy i nie zamierza oglądać go z rodzicami. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ Produkcję czwartego sezonu zapowiedziano w styczniu tego roku, jeszcze przed premierą trzeciego. Do tej pory serial zdobył dwa Złote Globy oraz szereg nagród Emmy.Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Dorota Kostrzewa i Kuba Karaś omawiają pierwszy odcinek trzeciego sezonu " Białego Lotosu ":