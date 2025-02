"Biały Lotos" hitem! HBO i Max chwalą się wynikami

Moc wzrost widowni serialu "Biały Lotos"

Zobacz program Serial Killers, w którym oceniamy pierwszy odcinek 3. sezonu serialu "Biały Lotos"

Jak podało HBO,pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu. Oznacza tow porównaniu do debiutu drugiego sezonu.Jeszcze lepiej wyglądają. Widownia zwiększyła się do 4,6 mln. A to oznaczaw porównaniu do widowni pierwszego odcinka drugiego sezonu w porównywalnym okresie.Akcja trzeciego sezonu serialuzostała przeniesiona do Tajlandii. Wśród gwiazd są: Jason Isaacs Carrie Coon , a także megagwiazda tajskiego rapu Lalisa Manoban