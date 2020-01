Billie Eilish na Oscarach. Zaśpiewa piosenkę do "Bonda"?

Getty Images © Gregg DeGuire



Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła, że w trakcie tegorocznej gali Oscarów na scenie Dolby Theatre wystąpi Billie Eilish. Nieoficjalnie mówi się, że w nocy z 9 na 10 lutego piosenkarka wykona premierowo utwór do nowegoW ubiegłą niedzielę Eilish zdobyła cztery nagrody Grammy, w tym za płytę i piosenkę roku. Piosenkarka okazała się największym objawieniem przemysłu muzycznego w ubiegłym roku. Jej debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" w samych Stanach Zjednoczonych sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy.Utwory nagrane do filmów o przygodach agenta 007 dwa razy zgarniały Oscara - w 2013 roku statuetka powędrowała do Adele za, a w 2016 do Sama Smitha za utwór dotrafi do kin 3 kwietnia.