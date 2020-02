Dziś ostatni dzień głosowania w ankiecie Oscarowej!

Getty Images © Rodin Eckenroth







Już w ten weekend Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej po raz 92. ogłosi laureatów Oscarów . Jak co roku postanowiliśmy sprawdzić, na ile gust użytkowników Filmwebu pokrywa się z upodobaniami Akademików. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów.. Ankietę znajdziecie w zakładce ANKIETA zawiera listę nominowanych we wszystkich kategoriach. Pod każdym tytułem/nazwiskiem znajduje się przycisk "głosuj" widoczny po najechaniu myszką. Kliknięcie go oznacza oddanie głosu. Głosować możecie w każdej kategorii.Już jutro opublikujemy wyniki ankiety. Będziecie mogli przekonać się, na ile Wasz gust i intuicja zgodne są z wyborami Akademii. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie sięFaworytem tegorocznej uroczystości w Dolby Theatre jest, który zgarnął 11 nominacji. Po piętach depczą muoraz- każdy z filmów ma po 10 nominacji. Przypominamy, że w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy" o statuetkę walczy polskieDo kogo waszym zdaniem powinny powędrować statuetki?Ankietę znajdziecie TUTAJ