Box Office Świat: "Oppenheimer" eksplodował w Chinach

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



debiutował w Chinach w środę i do końca tygodnia zarobił tam 32,7 mln dolarów. Z tego 22,7 mln dolarów przypada na sam weekend. Dzięki temu w naszym zestawieniu notuje, co wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca.Zagraniczne wpływywynoszą 542,7 mln dolarów.Globalnie padła zaś magiczna granica 850 milionów dolarów. Film będzie więc bardzo bliski miliarda!Na miejscu drugim znalazła się hollywoodzka nowość. Kino akcji z Denzelem Washingtonem debiutowało w 49 krajach świata i w weekend zarobiło ok.. Ponieważ film miał premierę już w środę, to w sumie zgarnął 26,1 mln dolarów. Jest to wynik o 19% lepszy od otwarciai o 29% lepszy od startu części pierwszej.Najlepszymi rynkami są po pierwszym tygodniu: Wielka Brytania (3,5 mln dolarów), Francja (2,8 mln), Niemcy (2,4 mln) oraz Hiszpania i Arabia Saudyjska (po 1,6 mln).nie miało jeszcze premiery na tak ważnych rynkach kinowych jak: Meksyk, Brazylia, Japonia i Korea Południowa.Największy chiński hit ostatnich miesięcy,(No More Bets), tym razem musiał zadowolić się najniższym stopniem podium. Film jednak wciąż imponuje wynikami zarabiając w miniony weekend aż. Jego łączne wpływy wynoszą więc już 539 milionów dolarów.spadła na czwarte miejsce naszego zestawienia. Tym razem na jej konto wpadło. To jednak wystarczyło, by. Wyłącznie na rynkach zagranicznychjednak wciąż przegrywa z grową animacją. Do jej pokonania potrzebuje jeszcze 13 milionów dolarów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni.wykorzystało spadki formy konkurencji i z miejsca ósmego awansowało na piąte. Według studia Sony film zarobił w weekend. To oznacza, że poza granicami USA film zgarnął 50 milionów dolarów, a globalnie 79 mln.Niewiele gorzej wypadł. Film pokazywany jest obecnie w 77 krajach świat i w weekend zarobił w nich. Zagraniczne wpływy są o krok od przekroczenia granicy 300 milionów dolarów (obecnie 296,6 mln), a globalnie zbliżają się do 400 milionów (aktualnie 375 mln).Z miejsca czwartego na siódme spadła chińska komedia(Papa). Weekendowe wpływy wyniosły, co łącznie daje 81,5 mln dolarów.Fantastyczne widowisko(Creation of the Gods I: Kingdom of Storms) dzielnie walczy o 400 milionów dolarów. W weekend zarobiłi ma na swoim koncie już 374,4 mln.Dzięki premierze w kolejnych sześciu krajach do pierwszej dziesiątki powróciła animacja. Weekendowe wpływy szacujemy na. Film, który jest obecnie pokazywany w 57 krajach, zarobił w sumie 44,9 mln dolarów. Kolejne 108 milionów dolarów pochodzi z rynku amerykańskiego.Pierwszą dziesiątkę kompletuje komiksowy, który zgarnął. Przedostatnia produkcja DC zrealizowana za czasów starego kierownictwa w skali całego globu przekroczyła właśnie 100 milionów dolarów (101,9 mln).