Box Office Świat: "Psi patrol"? "Piła"? Chiny urządzają rzeź Hollywoodowi

Zwiastun filmu "Under the Light"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Numerem jeden było nowe dzieło Zhanga Yimou , któregojest największym chińskim kasowym przebojem tego roku i jedną z czterech premier 2023 r., które poza granicami USA zarobiły co najmniej 600 milionów dolarów.(Under the Light) to zupełnie inna propozycja reżysera. Film jest skąpaną w neonowej poświacie opowieścią o korupcji i przestępczości. Obraz trafił do kin w czwartek i wtedy przegrał walkę o widza. Jednak w weekend był już numerem jeden zarabiając. Jego łączne wpływy wynoszą 66,8 mln dolarów.Na miejscu drugim wylądowała komedia romantyczna(The Ex-Files 4: Marriage Plan). Czwarta część przebojowego cyklu miała świetne otwarcie w czwartek, jednak potem musiał uznać wyższość dzieła Yimou . Weekendowe wpływy wyniosły, a łączne 58 milionów.Dopiero na trzecim miejscu wylądował nowy film Kaige Chena (The Volunteers: To the War). Pierwsza część z planowanej patriotycznej trylogii opowiadające o Chińskich Ochotnikach Ludowych, którzy walczyli z Amerykanami w Korei, zarobiła w weekend. Film miał także premierę w czwartek, więc jego łączne wpływy wynoszą 37,2 mln dolarów.nie powtórzy więc sukcesurównież poświęconemu walce Chińczyków z Amerykanami w Korei. Tamten film wprowadzony równo dwa lata temu zarobił na otwarcie ponad 200 milionów dolarów. Łącznie ma ponad 900 milionów na koncie, co czyni z niego jeden z największych chińskich przebojów kasowych w historii.Czwarte miejsce należy do jedynej chińskiej nowości, która trafiła do kin w piątek -(Moscow Mission). Ta komedia akcji zarobiła w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlaniaNajlepszą z hollywoodzkich produkcji okazała się animacja. Film, który już od tygodnia grany jest w kinach w Australii i Nowej Zelandii, teraz trafił do kolejnych 43 krajów. Weekendowe wpływy szacujemy na, z czego 5,8 mln pochodzi z Chin. Obraz udanie debiutował we Meksyku i Niemczech, gdzie zajął pierwsze miejsca zarabiając odpowiednio 2,8 i 2,4 mln dolarów. Aktualnie zagraniczne wpływy animacji wynoszą 23,1 mln dolarów.Na szóstym miejscu wylądowała nowość od Disneya. Film trafił do kin w 48 krajach i w kilku z nich (m.in. we Francji i Hiszpanii) był numerem jeden. Weekendowe wpływy szacujemy na. W sumie na koniec tygodnia jego zarobki wyniosły co najmniej 18,3 mln dolarów. Najlepsze wyniki dały mu kina w Wielkiej Brytanii (2,8 mln dolarów wraz pokazami przedpremierowymi), Francji (2,0 mln), Niemczech (1,1 mln) oraz Australii (1,0 mln).Siódmą lokatę okupuje. Horror miał kolejny udany weekend na swoim koncie tracąc tylko 37%. Warner Bros. jako weekendowe wpływy podaje. Daje to w sumie 154,4 mln dolarów, a globalnie 231,2 mln.Na miejscu ósmym pojawiła się kolejna hollywoodzka nowość - slasher. Film trafił do kin w 50 krajach i szacujemy, że w weekend zarobił ok.. W ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania na jego konto trafiło 11,3 mln dolarów. Najlepsze otwarcia slasher zaliczył w Meksyku (2,4 mln dolarów) i Wielkiej Brytanii (2,3 mln).Napór chińskich i koreańskich nowości przetrzymały też. Film zarobiłi zajął w naszym zestawieniu dziewiąte miejsce. Jego zagraniczne wpływy wynoszą aktualnie 58,2 mln dolarów. Globalnie ma na swoim koncie 89,8 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę kompletuje najlepsza z trzech koreańskich nowości,(Dr Cheon and the Lost Talisman). Komedia fantasy z elementami kina kopanego zarobiła w weekendFilm miał (oczywiście) premierę w środę, więc w sumie ma 8,4 mln dolarów.I na koniec jeszcze krótka uwaga na temat