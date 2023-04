Box Office Świat: "Super Mario Bros. Film" ucieka konkurencji. Miliard dolarów kwestią dni

Zwiastun filmu "Super Mario Bros. Film"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Choć na światowych rynkach dużo się dzieje, lider może być tylko jeden. Animacjanotuje małe spadki, a do tego pojawia się w kolejnych krajach. Nic więc dziwnego, że pozostaje poza zasięgiem konkurencji. A jej dominacja powinna tylko wzrosnąć, bo w tym tygodniu trafi do kin w Korei Południowej (gdzie już widać odpływ widzów czekających na film; miniony weekend był najsłabszy w tym roku) i Japonii (gdzie z kolei czeka film ostra walka z kilkoma lokalnymi hitami).Szacujemy, że w ostatni weekendzgarnął 62,9 mln dolarów. To oznacza, że zagraniczne wpływy wzrosły do 437,5 mln dolarów. Do końca tego tygodnia film powinien - jako- przekroczyć granicę. Globalnie ma 871,8 mln dolarów i, co w tym roku jeszcze nikomu się nie udało. Miliard jest też tylko formalnością.Spośród nowych rynkównajlepiej poradził sobie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zarobił 1,7 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie animacji w historii. Świetne wyniki film osiągnął także w: Malezji (1,2 mln dolarów wraz z pokazami przedpremierowymi), Filipinach (1,1 mln) oraz w Arabii Saudyjskiej (1,0 mln). Ogólnie najlepszymi rynkami pozostają: Meksyk (65,6 mln dolarów) i Wielka Brytania (51,6 mln).Po dłuższej nieobecności do naszego zestawienia powróciła japońska animacja(po raz ostatni pisaliśmy o niej w połowie stycznia). Było to możliwe dzięki Chinom, które po prostu oszalały na punkcie produkcji z Japonii.wciąż jest w pierwszej piątce najchętniej oglądanych filmów weekendu (w sumie w Chinach zarobiło 114,3 mln dolarów), a tymczasem na otwarciezgarnęło 42,5 mln dolarów. Ponieważ w Chinach film miał premierę w czwartek, to w sumie na jego koncie jest 56,4 mln dolarów.A tymczasem u siebie w Japoniibył czwartym najchętniej oglądanym filmem weekendu. Dzięki temu jego łączne wpływy osiągnęły granicę 100 milionów dolarów. W sumie weekendowe wpływy animacji są nie mniejsze niż. Globalnie dziś powinna paść granica 200 milionów dolarów.Kolejność trzech następnych pozycji w naszym zestawieniu może ulec zmianie, kiedy poznamy pełne dane. Na razie wszystko wskazuje na to, że na podium znalazł się debiutujący w minionym tygodniu horror. Szacujemy, że w weekend w 58 krajach film zarobił. Ponieważ jest w kinach już od środy, to w sumie na jego koncie jest 16,8 mln dolarów.Najlepszym debiutem horror może pochwalić się w Meksyku, gdzie zgarnął 1,9 mln dolarów. Warte odnotowania wpływy pochodzą też z: Wielkiej Brytanii (1,8 mln dolarów), Brazylii (1,5 mln), Francji (1,3 mln) oraz Indii (1,3 mln).Niewiele gorzej wypadł. Jego weekendowe wpływy wynoszą. Tym samym został trzecią tegoroczną premierą z Ameryki, która poza granicami USA zdołała zgarnąć co najmniej 200 milionów dolarów (obecnie 206,3 mln). Globalnie zbliża się zaś do 400 milionów dolarów (obecnie 375,2 mln dolarów). Salman Khan mógł znów liczyć na fanów. Bollywoodzka nowośćzgodnie z indyjskimi źródłami w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobiła świetne. Już teraz jest to trzecia najbardziej kasowa premiera tego roku z Indii (za). Oczywiście większość (9,2 mln dolarów) pochodzi z samych Indii. Film tradycyjnie dobrze radził sobie także na Bliskim Wschodzie.Japończycy kochają chodzić na lokalne produkcje. W miniony weekend doskonale wystartowało(druga część cyklu, trzecia trafi do kin na koniec czerwca) z wynikiem 4,3 mln dolarów. Jeszcze lepiej wypadł zapis koncertu Snow Man (4,7 mln dolarów w weekend, 8,2 mln łącznie).Jednak liderem pozostała animacja(Detective Conan: Black Iron Submarine). Podczas drugiego weekend film zarobił doskonałei łącznie ma już na swoim koncie 43,2 mln dolarów. Spośród 26 filmów kinowych cyklu po 10 dniach wyświetlania jest już szóstą najbardziej kasową częścią.Z miejsca czwartego na siódme w naszym zestawieniu spadło widowisko fantasy. Jego weekendowe wpływy wyniosły. W tym tygodniu powinna paść granica 100 milionów dolarów, bowiem obecnie ma 95,8 mln. Globalnie ma szansę dobić do 200 milionów dolarów (obecnie: 178 mln).Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest, który w 53 krajach świata zarobił w weekend. Daje to w sumie 37,1 mln dolarów poza granicami USA i 52 mln dolarów globalnie.