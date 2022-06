Box Office Świat: Dinozaury nie odpuszczają. "Jurassic World 3" wciąż liderem

69,2 mln dolarów

34,8 mln dolarów

Zwiastun filmu "Buzz Astral"



26,6 mln dolarów

8,2 mln dolarów

5,8 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Pomimo lokalnie ostrej konkurencji w skali całego świata na pierwszym miejscu nic się nie zmieniło. Widowisko z dinozaurami " Jurassic World: Dominion " bez większych problemów utrzymało pozycję lidera. Szacujemy, że w weekend film zarobił kolejneGigantyczne upały nie powstrzymały Europejczyków przed wyprawą na to widowisko do kin. " Jurassic World: Dominion " utrzymał pozycję lidera m.in. w Wielkiej Brytanii (łączne wpływy 26,2 mln dolarów), Francji (łącznie 14,6 mln dolarów) i Niemczech (łącznie 12,6 mln dolarów). Oczywiście najlepszym rynkiem są Chiny, gdzie tylko w weekend dinozaury zarobiły 23,3 mln dolarów. Łącznie daje to tam 92,3 mln dolarów. Od wybuchu pandemii COVID-19 tylko dwie hollywoodzkie produkcje uzyskały lepszy wynik.Zagraniczne wpływy " Jurassic World: Dominion " osiągnęły już poziom 372,4 mln dolarów. Globalnie pobita została granica 600 milionów dolarów (obecnie 622,2 mln dolarów). Jest to czwarta premiera tego roku, której udała się ta sztuka.Niewielkie spadki w większości krajów świata notuje też " Top Gun: Maverick ". W weekend widowisko z Tomem Cruise'em zgarnęło kolejne. W Australii spisuje się tak dobrze, że w czasie czwartego weekendu w kinach wrócił na pozycję lidera tamtejszego box office'u. Pozostał też numerem jeden m.in. w Japonii, gdzie odparł ataki kilku lokalnych produkcji. Top Gun: Maverick " został czwartą premierą tego roku (a trzecią amerykańską), której zagraniczne wpływy przekroczyły 400 milionów dolarów (obecnie 419 mln). Globalnie na jego koncie jest już fantastyczne 885,2 mln dolarów. A przecież dopiero w środę widowisko trafi do kin w Korei Południowej, gdzie spodziewany jest znakomity wynik.Dopiero na trzecim miejscu zadebiutowała animacja Pixara Buzz Astral ". Szacujemy, że w weekend film zarobił. Jego pięciodniowe wpływy wynoszą zaledwie 34,6 mln dolarów, co jest wynikiem dużo poniżej oczekiwań. Film zadebiutował tak, jak się tego spodziewano, w zasadzie tylko w Ameryce Łacińskiej. Wszędzie tam zajął miejsca pierwsze, a w wielu krajach uzyskał najlepsze otwarcia filmu animowanego od czasu wybuchu pandemii COVID-19.Jednak w innych regionach nie było już tak różowo. Owszem, we Włoszech czy Islandii " Buzz Astral " był numerem jeden, ale już w Hiszpanii czy na Filipinach zajął drugie miejsce. Zaś w Korei Południowej ledwo załapał się na najniższy stopień podium.Szansą na dobry końcowy wynik są małe spadki w kolejnych tygodniach. A o to będzie trudno. Już za półtora tygodnia Pixarowi wyrośnie potężna konkurencja w postaci animacji Universal Pictures " Minionki: Wejście Gru ".Tymczasem Korea Południowa ma nowy wielki przebój kinowy. To horror " Ma-nyeo-2 " (The Witch: Part 2. The Other One). Kontynuacja hitu sprzed czterech lat tylko w weekend zarobiła. Po dodaniu do tego kwot ze środy i czwartku otrzymujemy znakomite 11,2 mln dolarów. Dla porównania " Wiedźma " w 2018 roku w sumie zarobiła w Korei Południowej ponad 24 miliony dolarów.Pierwszą piątkę zamyka nowość z Chin, młodzieżowy dramat "Yi zhou de peng you" (One Week Friends). Film trafił do kin w sobotę i w ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania zarobił