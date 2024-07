Box Office Świat: Gru i Minionki wciąż się sprzedają. Pixar nie zwalnia

Zwiastun filmu "Gru i Minionki: Pod przykrywką"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Numerem jeden pozostała produkcja Illumination. Weekendowe wpływy szacujemy na. Film utrzymał się na szczycie dzięki premierom w kolejnych krajach. Dobry start zaliczył w Chinach, skąd pochodzi 17,4 mln dolarów. Niewiele gorzej animacja zadebiutowała w Wielkiej Brytanii (12,2 mln dolarów). Mocne otwarcie zaliczyła też w Niemczech (9,3 mln dolarów).Kolejne weekendy powinny być równie udane, gdyż " Gru i Minionki: Pod przykrywką " dopiero trafią do kin w Japonii (w ten weekend, jeden z nielicznych krajów, gdzie film ma premierę przed " W głowie się nie mieści 2 "), w Korei Południowej (za tydzień) oraz we Włoszech (pod koniec sierpnia). Aktualnie na koncie animacji jest 226,7 mln dolarów (a globalnie 437,8 mln).Na drugim miejscu znalazł się film, który oficjalnie nie miał jeszcze swojej premiery. W sobotę w Chinach rozpoczęły się pokazy przedpremierowe komedii o rodzinie, która próbuje wyrwać się z ubóstwa.(Sucessor) podbił serca lokalnej widowni i ma już na swoim koncieTymczasemnie odpuszcza i dzielnie walczy o miano najbardziej kasowej animacji w historii. W miniony weekend film zarobił kolejne. Mocno pomogła mu premiera w Hongkongu, gdzie film zarobił już 7 milionów dolarów, choć zaledwie półtora miliona w sam weekend. W głowie się nie mieści 2 " jest pierwszą premierą tego roku, która poza granicami USA zarobiła ponad 700 milionów dolarów (obecnie 777,5 mln). Globalnie daje to 1 350,1 mln dolarów.. Animowanym rekordzistą pozostajez wynikiem 1,45 mld dolarów). Jest ona w zasięgu produkcji Pixara. Wszystko zależeć będzie od wyniku w Japonii, gdzie film pojawi się na początku sierpnia.Numerem cztery jest kolejna chińska produkcja -(A Place Called Silence). Remake chińskiego kryminału z 2022 roku świetnie trzyma się w kinach i zarobił. Łącznie daje to już 118 milionów dolarów.Na piątym miejscu debiutuje tamilska produkcja. Film zarobił, co jest w sumie dobry wynikiem. Apetyty, szczególnie w Indiach, były jednak większe.Szósta lokata należy do kolejnej nowości, tym razem z Japonii., czyli czwarta część przebojowej serii "Kingdom", zaliczyła mocny start zarabiając ażNa siódmy miejscu wylądowało, którego weekendowe wpływy z 67 krajów wyniosły także. Dzięki temu jego zagraniczne wpływy przekroczyły właśnie 100 milionów dolarów (aktualnie 104,5 mln). Globalnie ma 220,7 mln dolarów.Numerem osiem w naszym zestawieniu jest film katastroficzny. Zadebiutował w 38 krajach i szacujemy, że w weekend zarobił ok.. Ponieważ trafił do kin w niektórych krajach już w środę, to oficjalnie na koncie ma już co najmniej 11,5 mln dolarów. W rzeczywistości jednak jego wpływy były większe, ponieważ w wielu krajach (w tym w Polsce) odbyły się pokazy przedpremierowe, które w danych box-office'owych zostaną uwzględnione za tydzień.Najlepszy start " Twisters " zaliczyło w Meksyku (3,3 mln dolarów). Niezły start film miał również w Niemczech (2,5 mln dolarów)Kolejną nowością na liście jest. Komedia Apple'a trafiła do kin w 52 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy na. W sumie na koniec tygodnia miał 9 milionów dolarów.Pierwszą dziesiątkę kompletuje komedia akcjiz wynikiemTym samym zagraniczne wpływ zbliżają się do 200 milionów dolarów (aktualnie 193,1 mln). Wraz z Ameryką film zarobił już 378 milionów dolarów.