Box Office Świat: Indie znów to zrobiły. "Devara" pokonuje Hollywood

Zwiastun filmu "Devara: Part 1"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



zgarnęła – według wciąż niepełnych danych –. Oczywiście większość – 20,5 mln – pochodzi z samych Indii. Film jednak może ostatecznie nie być aż tak wielkim hitem. Dane z Indii sprawiają, że niektórzy martwią się, iż jest toi szybko zacznie tracić widzów. Wraz z Ameryką na koncie " Devary " jest 32,9 mln dolarów.Dzięki małym spadkomzleciał w naszym zestawieniu tylko na drugą lokatę. W minionym tygodniu zgarnął kolejne. Prawie milion pochodzi z Japonii, gdzie dopiero teraz nowy film Tima Burtona miał swoją premierę (zajął tam drugie miejsce). Zagraniczne wpływy to skromne 123,3 mln dolarów. Globalny wynik jest dużo bardziej imponujący – 373,3 mln dolarów.Walkę animacji wygrał tytuł Paramountu. Pomogły premiery w Chinach (4,9 mln dolarów i pierwsze miejsce) oraz w Korei Południowej (0,9 mln dolarów i drugie miejsce). W sumie film jest już pokazywany w 61 krajach i ma na swoim koncie 32,8 mln dolarów. Z tego z weekendu pochodzi. Przed nim wciąż premiery m.in. w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.jest na razie dostępny w 29 krajach, ale wynik weekendowy ma niewiele gorszy. Szacujemy go na. Najlepszym nowym rynkiem okazał się Meksyk, gdzie do końca tygodnia animacja zarobiła 3,7 mln dolarów (pierwsze miejsce w lokalnym box offisie). Filmowi źle powiodło się w Chinach, gdzie w związku z premierą " Transformers: Początek " stracił aż 75% wpływów.Pierwszą piątkę kompletuje. Weekendowy wynik podany przez studio to. Oznacza to prawie 30 milionów dolarów zarobione dotąd poza granicami USA i 57,7 mln dolarów wraz z Ameryką.