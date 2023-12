Box Office Świat: Wszyscy kochają Timothée Chalameta. "Wonka" znów liderem

Zwiastun filmu "Wonka"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Weekendowe wpływyszacujemy na. A to oznacza, że poza granicami USA film zarobił już 112,4 mln dolarów. Globalnie daje to 151,4 mln dolarów.Spośród nowych rynków najlepszym dla widowiska okazała się Francja. W ciągu pierwszych pięciu dniuzarobił tam 5,1 mln dolarów. Świetne wyniki zanotował też w Australii (4,0 mln dolarów) i we Włoszech (3,4 mln).Jednak sukces filmu nie jest powszechny. W 17 krajachnie był numerem jeden. Najgorzej radzi sobie w Chinach, gdzie z trudem mieści się w pierwszej dziesiątce.A skoro już o Chinach mowa, to numerem dwa naszego zestawienia jest tamtejsza premiera(Endless Journey). Film co prawda był w naszym zestawieniu przed tygodniem, ale wtedy za sprawą pokazów przedpremierowych. W ciągu pierwszych trzech dni oficjalnej dystrybucji zarobił. Łącznie ma na swoim koncie 36,3 mln dolarów.Na podium wskoczyła druga hollywoodzka produkcja -. Było to możliwe dzięki premierze w Japonii, gdzie animacja Disneya zanotowała drugie najlepsze otwarcie w tym roku dla zagranicznej produkcji (4,4 mln dolarów). Przełożyło się to na weekendowe wpływy w wysokościwciąż na zagranicznych rynkach nie zarobiło 100 milionów dolarów. Aktualne wpływy wynoszą 72 mln dolarów (wraz z Ameryką - 126,2 mln).Numerem cztery na naszej liście jest druga z chińskich nowości, kryminał akcji(Wolf Hiding). Film zarobił w pierwszy weekendPo raz pierwszy od maja w naszym zestawieniu jest japońska animacja(Detective Conan: Black Iron Submarine). 26. część popularnego cyklu anime wróciła za sprawą premiery w Chinach, gdzie obraz zgarnął. Tym samym jego łączne wpływy powiększyły się do 129,1 mln dolarów.Wciąż dobrze na świecie radzi sobie. W weekend zarobił kolejne, co łącznie daje mu 131,4 mln dolarów bez Ameryki. Jest to. Nieźle, jak na film, który mógł w ogóle do kin nie trafić.Na siódmym miejscu kolejny film, który nie daje o sobie zapomnieć, czyli indyjskiej widowisko akcji. Tym razem obraz zarobił(szóstym w historii Bollywoodu).Ósma lokata należy do widowiska. W weekend film zarobił, dzięki czemu jego globalne wpływy osiągnęły poziom 300 milionów dolarów.Nasze zestawienie zamyka(12.12: The Day). Tylko w weekend zgarnął kolejne. Łącznie zarobił zaś 62,9 mln dolarów!