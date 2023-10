Box Office Świat: Yimou Zhang nie przestraszył się "Egzorcysty"

Zwiastun filmu "Under the Light"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Drugi tydzień liderem naszego zestawienia jest(Under the Light). Film zarobił, czyli o ponad 40 milionów mniej niż na otwarcie. Mimo to łącznie na koncie ma 148 milionów dolarów. To druga "setka" reżysera Yimou Zhanga w tym roku. Jegonależy do największych kasowych przebojów tego roku.Drugą lokatę utrzymała komedia romantyczna(The Ex-Files 4: Marriage Plan). Jej wpływy spadły o 30 milionów i wyniosły. To jednak wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca w naszym zestawieniu. Film łącznie zarobił 136 milionów dolarów.Na trzecim miejscu zadebiutował horror. Film trafił do kin w 52 krajach. Szacujemy, że w weekend zarobił ok.. Ponieważ jego premiera miała miejsce przed weekendem, to na koniec tygodnia jego wpływy wyniosły 17,9 mln dolarów.Horror okazał się prawdziwym hitem kin w Meksyku. Zarobił tam 4 miliony dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem dla studiaod czasu wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku. W Europie najlepsze starty film zanotował w Wielkiej Brytanii (2,1 mln dolarów) i we Włoszech (1,2 mln).nie jest jeszcze pokazany we wszystkich najważniejszych rynkach kinowych. Czeka na premierę m.in. we Francji, Brazylii i Korei Południowej.Z piątego miejsca na czwarte awansował. Animacja zadebiutowała w 13 kolejnych krajach. W Ukrainie była numerem jeden, w Brazylii zadebiutowała na drugim miejscu (z wynikiem 1,6 mln dolarów), ale w Korei Południowej przeszła bez echa zajmując dopiero piąte miejsce. Weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie poza granicami USA film zarobił 48,2 mln dolarów.I wracamy do Chin, bo kolejne dwa miejsca zajmują ubiegłotygodniowe premiery z tego kraju. Na szóstej lokacie wylądowała komedia akcji(Moscow Mission). Film zarobił w weekendi łącznie ma na swoim koncie 66 milionów.Minimalnie słabiej poradził sobie patriotyczny dramat wojenny(The Volunteers: To the War). Opowieść o "chińskich ochotnikach" walczących w Korei z Amerykanami w czasie drugiego weekendu zgarnęła. W sumie na jej koncie jest tylko 82,7 mln dolarów. To grosze w porównaniu z poprzednim filmem reżysera na ten temat -, który zgarnął ponad 900 milionów dolarów.Wciąż swoich widzów ma. Film zajął w naszym zestawieniu ósme miejsce z wynikiem. Między innymi dzięki niemuwłaśnie przekroczył granicęwpływów uzyskanych w tym roku poza granicami USA.Listę zamyka slasher, który zarobił w weekend ok.. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 20,2 mln dolarów, a globalne 52,7 mln.