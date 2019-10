Box Office USA: "Joker" zdetronizowany przez "Czarownicę 2"

To był świetny weekend w amerykańskich kinach dla nowości... ale wyłącznie tych w limitowanej dystrybucji. Duże premiery rozczarowały, aokazała się największą klapą Disneya w tym roku.Baśniowe widowisko z Angeliną Jolie zdołało co prawda zająć pierwsze miejsce, ale wynik 36 mln dolarów należy uznać za fatalny, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jego budżet wyniósł 185 milionów dolarów. W tym roku żaden tytuł studia, który trafił do co najmniej trzech tysięcy kin, nie miał otwarcia słabszego niż 46 milionów dolarów ().Jest to również jeden z najsłabszych wyników filmów Disneya inspirowanych baśniami i ich animacjami. Tak naprawdę tylko dwa poradziły sobie gorzej:(26,9 mln dolarów) i(21,5 mln).Jedyną dobrą wiadomością dla Disneya jest to, że film spodobał się tym, którzy zdecydowali się na niego pójść. W CinemaScore otrzymał mocne A. To powinno sprawić, że finalniezarobi więcej niż 69,4 mln dolarów, czyli wynik otwarcia części pierwszej.poradziło sobie lepiej, ale nie zdołało pokonaći musiało zadowolić się trzecią pozycją. Film zarobił 26,7 mln dolarów. Jest to wynik minimalnie lepszy od oryginału (24,7 mln), ale po uwzględnieniu inflacji wypada odrobinie słabiej (29 mln). Biorąc pod uwagę niskie koszty (48 mln dolarów) Sony jak najbardziej może być zadowolone. W tym roku tylko trzy tytuły studia na dzień dobry zarobiły więcej pieniędzy, przy czym wszystkie one były dużo droższe ().Powody do świętowania miało za to STX.zostały trzecim tytułem studia, któremu udało się zarobić w amerykańskich kinach co najmniej 100 milionów dolarów. Póki co najbardziej kasowymi filmami STX są:(113,3 mln dolarów) i(108,3 mln).Radosna atmosfera panuje również w siedzibie Focus Features.został najbardziej kasowym tytułem studia na amerykańskim rynku osiągając wynik 88,6 mln dolarów. Dotychczas najlepiej sprzedała się w USA(83 mln dolarów).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak pisaliśmy na początku, miniony weekend był znakomity dla tytułów pokazywanych w limitowanej dystrybucji. Świetnie w pięciu kinach wystartował, który zarobił 350 tys. dolarów. Daje to średnią w wysokości 70 tys. dolarów. W tym roku tylko trzy filmy mogą się pochwalić wyższą średnią.W ośmiu kinach pokazywany jest. Zarobił w nich 419,8 tys. dolarów, co daje siódmą najlepszą średnią w tym roku (52,5 tys. dolarów).Tymczasem prezentowany zaledwie w 33 kinachotarł się o pierwszą dziesiątkę. Zarobił bowiem 1,2 mln dolarów, co pozwoliło mu zająć miejsce 11.W najbliższy piątek w kinach pojawią się trzy duże premiery: kryminał, horrororaz znana już z polskich ekranów