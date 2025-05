Medal za miłość do polskiego kina. Hollywoodzki reżyser wyróżniony

Getty Images © Mike Coppola

Martin Scorsese ze Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Jak czytamy na stronie ministerstwa kultury, Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Martin Scorsese , który dał się poznać jako admirator polskiej kinematografii, odebrał to wyróżnienie z rąk Bogdana Klicha,Polski w Stanach Zjednoczonych, w nowojorskiej siedzibie Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych. Ceremonia odbyła się podczas 20. edycji Festiwalu Polskich Filmów.– powiedział Scorsese w mowie dziękczynnej.Nie jest to pierwsze wyróżnienie, jakie amerykańskiemu reżyserowi przyznali Polacy. W 2011 roku odebrał on tytuł doktora honoris causa Łódzkiej Szkoły Filmowej. Przyznał wówczas, że często pokazuje swoim aktorom czy operatorom polskie filmy z lat 50. Podczas zorganizowanego kilka lat później na terenie USA i Wielkiej Brytanii cyklu pokazów reżyser zaprezentował takich twórców jak Tadeusz Konwicki Krzysztof Kieślowski czy Janusz Morgenstern Jednym z ulubionych polskich filmów Martina Scorsesego jest " Popiół i diament " w reżyserii Andrzeja Wajdy . O tym, jak zainspirował on " Infiltrację ", czyli oscarowy remake hongkońskiej " Piekielnej gry ", przeczytacie tutaj . Poniżej prezentujemy zwiastun legendarnej produkcji ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej:Aktualnie filmografię Martina Scorsesego zamyka dramat " Czas krwawego księżyca ". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: