Box Office USA: "Trolle 2" zarobiły w VOD prawie 100 mln dolarów

Universal Pictures chwali się wynikami osiągniętymi w cyfrowej dystrybucji przez animację " Trolle 2 ". Według najświeższych danych od 10 kwietnia wpływy wyniosły prawie 100 milionów dolarów.Oznacza to, że film już teraz przyniósł wytwórni większe niż kinowa dystrybucjaw 2016 roku. Wpływy tamtej animacji wyniosły bowiem 153,7 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych (346,9 mln dolarów w stali całego globu). Z tej kwoty tylko część (nie więcej niż połowa) trafiła jednak na konto wytwórni. Tymczasem w przypadku dystrybucji cyfrowej 80% wpływów wraca do studia.Te dane są z uwagą obserwowane przez inne wytwórnie jak i właścicieli kin. Ci ostatni patrzą na nie z niepokojem, ponieważ sukceswyraźnie pokazuje, że klasyczny model dystrybucji, w którym kino jest faworyzowane, może zostać podważony. W Stanach (i na świecie) od kilku lat toczy się burzliwa dyskusja na temat tzw. okna dystrybucyjnego, zgodnie z którym musi minąć określony czas od premiery kinowej zanim film może trafić do usługi VOD. Teraz zwolennicy jego zniesienia mogą zyskać dodatkowy atut.są największym póki co filmem, który w związku z koronawirusem ominął kina i trafił od razu do cyfrowych wypożyczalni. Wiele wytwórni postanowiło jednak przyspieszyć internetowe premiery swoich tytułów. Są już i naśladowcy. Warner Bros. niedawno zapowiedział, że zamiast czekać na otwarcie kin w maju wprowadzi na VOD animację