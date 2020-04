Gambit Universalu opłacił się. "Trolle 2" hitem sieci

3 2 1





Podczas gdy większość wytwórni odwołuje lub przesuwa premiery, Universal Pictures zdecydowało się na ryzykowne posunięcie i zgodnie z wcześniejszymi planami pokazać Amerykanom. Wszystko wskazuje na to, że gambit studia zakończył się sukcesem.trafiły do kin samochodowych oraz do sieci, gdzie kupić sobie prawo do oglądania animacji (co najczęściej kosztuje 19,99 dolarów za 48-godzinne wypożyczenie). Dokładne dane z dystrybucji internetowej nie są na razie znane. Universal Pictures twierdzi jednak, że wpływy z pierwszego dnia wyświetlania były 10-krotnie wyższe od tych, jakie uzyskał. Widowisko o dinozaurach było dotychczasowym rekordzistą studia z otwarciem internetowym szacowanym na 2-3 miliony dolarów pierwszego dnia.To zaś oznacza, żeprawie na pewno pobiły rekord, jeśli chodzi o w pływy z pierwszego tygodnia internetowej dystrybucji. Produkcja Marvela uzyskała bowiem 30 mln dolarów w siedem dni.były w USA numerem jeden na wszystkich platformach, na jakich były dostępne. Wśród nich są: Amazon, Comcast, Apple, Vudu, Google/YouTube, DirecTV i FandangoNOW.