Box Office USA: Kwantomania opanowała kina! "Ant-Man 3" ma już 100 milionów dolarów

Box Office USA 17-19 lutego Top 10



Przynajmniej jeśli chodzi o amerykański rynek. Fakt, że jest to oboknajgorzej oceniany przez krytyków film studia, nie miał żadnego znaczenia. Widzowie poszli do kin tak tłumnie jak rzadko kiedy w lutym. Według szacunków Disneya widowisko zgarnęło w weekend (wraz z czwartkowymi pokazami przedpremierowymi). Ponieważ jutro Amerykanie mają wolne, to na koncie trzeciego " Ant-Mana " będzie 118 milionów dolarów.Jest to więc. Bardzo blisko tej granicy jest(93,4 mln dolarów, 1,3 mln w weekend). Będzie to jednak trudne zadanie, ponieważ studio już w nadchodzącym tygodniu wprowadzi film na swoją platformę streamingową. Co więcej, w przeciwieństwie do kinowej wersji PG-13, ta na platformie będzie nieocenzurowana.w 2015 roku osiągnęła na otwarcie 57,2 mln dolarów. Z koleiw 2018 zarobił na starcie 75,8 mln dolarów.Lepszymi debiutami pochwalić się mogą tylko(202,0 mln dolarów) i(132,4 mln dolarów).W szerokiej dystrybucji pojawiła się w ten weekend jeszcze jedna nowość. To. Niestety kampania promocyjna była znikoma, więczarobił w weekend tylko. Film miał jednak premierę już we wtorek. To niewiele pomogło, bo w sumie na jego koncie jest tylko 2,7 mln dolarów.Jest to więc trzeci z rzędu film z jego udziałem, który przechodzi przez kina bez echa. W ubiegłym roku taki los spotkał(3,1 mln dolarów na otwarcie, 7,3 mln w sumie) oraz(3,5 mln dolarów na otwarcie, 9,6 mln w sumie).Niemal wszystkie starsze tytuły skorzystały na tym, że w USA jest długi weekend. Spadki były w większości małe i umiarkowane. Wyjątkiem był tylko, którysprzed tygodnia.W najbliższy piątek do kin wejdą trzy duże premiery. Pierwszą jest komedia wyreżyserowana przez Elizabeth Banks . Drugim jest historia pastora Grega Lauriego i chrześcijańskiej odnowy w erze hipisów. Trzecią jest komedia obyczajowa z Andie MacDowell Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?