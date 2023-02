Fantastyczna Czwórka: bohaterowie nie będą nastolatkami. Kogo szuka Marvel?

Jakich aktorów będzie szukać Marvel?

Choć, to w rzeczywistości proces castingowy się jeszcze nie rozpoczął. Wkrótce to się jednak zmieni. Tak w każdym razie twierdzą dziennikarze Deadline Justin Kroll i Variety Jeff Sneider.Szczególnie interesująco wypada informacja podana przez Sneidera. Otóż twierdzi on, że w rolach Fantastycznej Czwórki Marvel nie widzi młodych aktorów. A w każdym razie nie Sue Reeda Richardsów . Według jego źródeł oniCzy to jednak oznacza, że w widowisku jakąś rolę będą mieli do odegrania? A może na ekranie zobaczymy też(która w komiksach powiązana została z dziećmi Reedów)? Tego na razie nie wiemy. Matt Shakman , który wyreżyserował dla Marvela serial " WandaVision ", stanie za kamerą " Fantastic Four ". Jednak na razie zajęty jest serialem o Godzilli , który powstaje dla platformy Apple TV+. Jego akcja ma rozgrywać się po wydarzeniach z widowiska " Godzilla vs. Kong "., wyjaśnił Shakman A czy jest choćby ziarno prawdy w pogłoskach o tym, że w filmie wystąpi Driver Gosling albo Patel , wyjaśnił reżyser.