Box Office USA: Ralph nie oddał prowadzenia Grinchowi

Cisza przed świąteczną burzą trwa w amerykańskich kinach. Nie było żadnej dużej nowości, więc sprzedaż biletów spadła do najniższego poziomu w tym roku - ok. 85 mln dolarów. A mimo to weekend ten zapisze się na zawsze w box-office'owych annałach. Mamy bowiem do czynienia z historycznym wydarzeniem: drugi weekend z rzędu dwa najwyższe miejsce zajmują animacje. Nigdy wcześniej w amerykańskich kinach nie było podobnej sytuacji.Jakby tego było mało, obie animacje toczyły zacięty bój o pierwsze miejsce. Według danych szacunkowych o milion dolarów lepsza okazała się produkcja Disneya. Film zarobił 16,1 mln dolarów. Wynikpodczas piątego weekendu wyświetlania wyniósł 15,2 mln dolarów.Po trzecim weekendzie na koncie kontynuacjijest 140,9 mln dolarów. Jest to wynik o 14% lepszy od tego, jaki uzyskał oryginał, o 4% lepszy od Coco " i o 2% gorszy od. Z koleiz wynikiem łącznym 223,5 mln dolarów jest już w trzydziestce najbardziej kasowych animacji i jutro wyprzedziNajwiększym wygranym weekendu jest. To jedyny film w obrębie pierwszej dziesiątki, który zanotował wzrost wpływów w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Był on minimalny (0,1%), ale był, czego nie można powiedzieć o pozostałej dziewiątce.Największym przegranym jest, którego wpływy zmniejszyły się o połowę. Biorąc pod uwagę to, że horrory tradycyjnie notują podczas drugiego weekendu spadki w okolicach 60%, a także to, że film nie ma zbyt dobrych not wśród widzów, taki wynik jest sporym sukcesem.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Spośród trzech ważnych premier w dystrybucji limitowanej -- tylko ta pierwsza zanotowała solidne otwarcie. Kostiumowy dramat historyczny z Saoirse'ą Ronan Margot Robbie uzyskał średnią 50 tys. dolarów.może pochwalić się wynikiem prawie o połowę gorszym, aledwo przekroczył granicę 20 tys. dolarów na kino.W nadchodzącym tygodniu w amerykańskich kinach rozpocznie się świąteczny wysyp premier. W szerokiej dystrybucji pojawią się trzy nowości: