Britney Spears będzie miała swoje "Mamma Mia!"?

Studio Sony Pictures wygrało licytację, której przedmiotem były prawa do ekranizacji musicaluz piosenkami Britney Spears To opowieść o książkowym klubie dyskusyjnym, w ramach którego spotykają się Kopciuszek, Królewna Śnieżka i inne baśniowe księżniczki. Kiedy zła wróżka podrzuca im do lektury feministyczną biblię "The Feminine Mystique", rozpoczyna się rewolucja. W przedstawieniu można usłyszeć takie hity Spears , jak "Oops I Did It Again", "Lucky", "Circus" i "Toxic".Przedstawienie będzie miało światową premierę jesienią w Chicago, a w przyszłym roku zadebiutuje na Broadwayu. Producenci widzą w jego kinowej wersji potencjał na powtórzenie sukcesu