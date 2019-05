Był kumplem Ant-Mana, zostanie wrogiem Toma i Jerry'ego

) dołączył do obsady filmu. Wcześniej angaż otrzymała Chloë Grace Moretz.Film będzie historią dziewczyny imieniem Kayla, która pracuje w hotelu i bardzo stara się zaimponować swojemu szefowi. Na jej nieszczęście w przybytku pojawia się mysz mogąca zagrozić planowanemu w hotelu weselu. Jej jedynym ratunkiem staje się uliczny kot, z którym łączy siły, by pozbyć się intruza. Peña wcieli się w Terrance'a, zastępcę kierownika hotelu. To on zatrudnił Kaylę na próbę i nie marnuje okazji, by przypomnieć jej, że jej kariera zawodowa zależy od niego. Kiedy działania dziewczyny powodują, że zaczną się nią interesować jego przełożenie, Terrance poczuje się zagrożony i postanowi usunąć konkurentkę. Tom i Jerry będą musieli zapomnieć o wzajemnych animozjach, by pomóc Kayli zachować pracę.Film pomyślany jest jako połączenie animacji z grą aktorów. Za kamerą stanie Tim Story