Latem 1969 roku Charles Manson zleca członkom swojej sekty brutalne morderstwa w Hollywood. W ciągu dwóch dni ginie siedem osób, w tym Sharon Tate , żona Romana Polańskiego . Pół wieku później reporter Tom ONeill publikuje nieznane dotąd fakty, obalające oficjalną wersję wydarzeń tej legendarnej zbrodni. Jeśli myślisz, że znasz prawdę, mylisz się.ONeill prace nad książką prowadził przez 20 lat. Gdy w 1999 roku zaczął zgłębiać temat, natrafił na setki nieścisłości w relacji policji i prokuratury. Z kim tak naprawdę zadawał się Manson i jak daleko posunęli się jego hollywoodzcy znajomi, żeby ukryć swoje powiązania? Dlaczego śledczy nie powstrzymali go, mając ku temu tak wiele okazji? Czy handlarze narkotyków, którzy znali Mansona, mogli zatrudnić go do zainicjowania mściwej masakry w willi Polańskich.Reportażto całkowicie nowy obraz morderstwa, które wstrząsnęło światem. Zawiera setki nowych wywiadów i dziesiątki niepublikowanych nigdy dokumentów z archiwów policji, FBI i CIA. Zgłębiając tajemnicę sprzed pięćdziesięciu lat, autor podąża tropem zagadek i mrocznych sekretów Hollywood. Szokująca prawda, do której dotarł, dopiero teraz ujrzy światło dzienne.Książka ukaże się miesiąc przed premierą głośnego filmu Quentina Tarantino (w kinach od 16 sierpnia 2019) inspirowanego historią Mansona, jego związkami ze światem Hollywood oraz narkotycznym duchem Kalifornii lat 60.