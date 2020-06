Candance Bushnell powraca z nową książką!

Dwadzieścia lat temu Candace Bushnell wydała ostry, przełomowy i kultowy już " Seks w wielkim mieście ", który zmienił oblicze popkultury i randkowania, z humorem i odwagą przedstawiając "rytuały godowe" elit Nowego Jorku.Akcja powieści "Seks w wielkim mieście i co dalej?" koncentruje się na życiu grupy sześciu przyjaciółek, które próbują rozgryźć zjawisko umawiania się na randki i budowania związków w średnim wieku, wraz ze wszystkim tego konsekwencjami: szalonymi wzlotami i bolesnymi upadkami. Bushnell snuje błyskotliwą satyryczną opowieść o miłości i życiu, a także o presji, jaką świat wywiera na kobiety, by zachowały wieczną młodość i dążyły do tego, by mieć wszystko i idealnie wyglądać. "Seks w wielkim mieście i co dalej?" to doskonałe uzupełnienie rewolucyjnej książki o randkowaniu, napisanej przez jedną z najbardziej znanych i najznakomitszych komentatorek życia towarzyskiego i społecznego. Candace Bushnell to uznana i chwalona przez krytyków oraz popularna na całym świecie autorka wielu bestsellerów, m. in.: "Seks w wielkim mieście", "Szminka w wielkim mieście" czy "Carrie w wielkim mieście". Na podstawie opublikowanego w 1996 roku "Seksu w wielkim mieście" stacja telewizyjna HBO nakręciła kultowy serial oraz dwa hity kinowe pod tym samym tytułem.