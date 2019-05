Chris Pine na tajnej misji w Polsce

Getty Images © Emma McIntyre

) zagra w niezależnym thrillerze Pine wcieli się w mężczyznę, który zostaje wyrzucony z marines i dołącza do paramilitarnej organizacji, bo to jedyny sposób, w jaki potrafi utrzymać swoją rodzinę. Razem z nowym oddziałem wyrusza na misję do Polski. Wkrótce zostaje sam gdzieś we wschodniej Europie. Musi uciec przed pościgiem, wrócić do domu i ujawnić motywy tych, którzy go zdradzili.Scenariusz napisał J.P. Davis , a za kamerą stanie Tarik Saleh ). Zdjęcia ruszają jesienią.