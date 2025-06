Co obejrzeć w czerwcu na platformie MAX?

Witajcie w świecie filmu " Minecraft ", gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników - Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) - zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia - dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem - doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.Trzeci sezon " I tak po prostu... " otwiera nowy rozdział w życiu kultowych bohaterek. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis), które poznaliśmy, gdy były po trzydziestce i zmagały się ze skomplikowaną rzeczywistością. Kobiety otwarcie mówiły o seksie, życiu w związkach damsko-męskich i pędzie za modą. Teraz nasze bohaterki są dwie dekady starsze i ciągle stają przed dobrze nam znanymi problemami. Życie po pięćdziesiątce nie zwalnia.W trzecim sezonie " Pozłacanego wieku " stara elita została osłabiona po Wojnie Operowej , a rodzina Russellów stoi u progu objęcia przywództwa w społeczeństwie. Po drugiej stronie ulicy w domu państwa Brook zapanowuje chaos, gdy Agnes nie będzie chciała zaakceptować nowej pozycji Ady jako pani domu.W drugim sezonie " Pati " zobaczymy, jak potoczyło się życie bohaterki po odsiadce w więzieniu. Dziewczyna próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans. Pół roku spędzone w Zabrzu, utwierdziło ją w przekonaniu, że to nie jej miejsce - za blisko więzienia i za daleko od morza. Wspólnie z Krystianem decydują się wrócić do rodzinnego Pucka. Kompletnie spłukani szukają szybkiego zarobku. Krystian na jakiś czas wyjeżdża do Szwecji, gdzie Edi obiecał mu dobrze płatną pracę w budowlance. Pati szuka pracy na miejscu. Powrót do normalności po latach w zamknięciu jest jednak trudny, zwłaszcza kiedy ciąży na tobie piętno morderczyni. Ostracyzm z jakim się mierzy, nakłania ją do przeprowadzki do Gdyni, gdzie łatwiej zachować anonimowość. Dojmującej samotności i braku perspektyw doświadcza też Krystian. Edi wystawił go do wiatru i teraz Krystian musi sam znaleźć sobie pracę. Bohater zrobi wszystko, żeby nie zawieść Pati. Gdy pojawia się tajemnicza, charyzmatyczna Szwedka, los daje mu drugą szansę. Niestety – tylko na chwilę. Krystian wpada w niebezpieczną pułapkę i zostaje wciągnięty w sprawę przemytu narkotyków. Czy zdoła wyrwać się z matni i wrócić bezpiecznie do Polski? Tu gra toczy się o najwyższą stawkę.Gdy pod koniec 2021 roku Sean Penn zaczynał zdjęcia do filmu " Moc ", inwazja Władimira Putina na Ukrainę była realnym, choć pozornie odległym zagrożeniem. Reżyser udał się na Ukrainę, aby dowiedzieć się więcej o Wołodymyrze Zełenskim, aktorze i komiku, który - zanim został faktycznym prezydentem Ukrainy - wcielił się nieoczekiwanie w rolę prezydenckiego kandydata w telewizji. 24 lutego 2022 roku, kiedy Sean Penn kręcił film w Kijowie, inwazja Lyudmila PutinaPutina wstrząsnęła całym światem. Gdy miastem targały eksplozje, reżyser stał się mimowolnie naocznym świadkiem historycznej walki "Dawida z Goliatem". Film jest poruszającym spojrzeniem na kraj walczący o wolność.