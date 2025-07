Czy "Duster" jeszcze raz ruszy w drogę? Znamy decyzję HBO Max

"Duster", projekt twórcy "Gwiezdnych wojen", skasowany

Zwiastun serialu "Duster"

Wydaje się, że najważniejszym kryterium decydującym o skasowaniu serialu jest jego oglądalność. Choć " Duster " pozostaje obecny w wewnętrznym rankingu HBO Max, brakuje go w zestawieniach popularności na tle całego rynku telewizyjnego i streamingowego.Widzowie i krytycy, którzy zdecydowali się na seans, zwykle kończą go zadowoleni. Portal Rotten Tomatoes podaje, że " Duster " spodobał się aż 83% oglądających. Wśród recenzentów ten wynik rośnie do 92%. Z kolei na Filmwebie produkcja osiągnęła średnią 7,0. Duster " to pierwszy serial, który Abrams przygotował dla Warner Bros. Discovery w ramach podpisanego z firmą kontraktu. To jedyny projekt z ogłoszonych przez producenta, który przetrwał. Wcześniej Warner zrezygnował ze spin-offu "Lśnienia", "Overlook", oraz "Justice League Dark", a także serialu "Demimonde". W przypadku tego ostatniego zdecydowały obawy związane z budżetem, który wynosił ponad 200 milionów dolarów.Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. XX wieku i opowiada o uciekającym kierowcy, który wplątuje się w mafijne interesy. Na trop przestępców wpada młoda agentka FBI, która właśnie przybyła do miasta. To pierwsza czarna kobieta w szeregach FBI.Pierwsze dwa odcinki napisali twórcy serialu J.J. Abrams LaToya Morgan . Oboje są również producentami wykonawczymi.W tytułowego Dustera wcielał się Josh Holloway . Partnerowali mu Rachel Hilson