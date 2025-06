Chicken Jockey na platformie Max! Znamy datę premiery

Wielki hit kinowy "Minecraft: Film" na platformie Max

debiutował na świecie na przełomie marca i kwietnia. Okazał się wielkim przebojem kasowym zarabiając prawie miliard dolarów.Również w Polsce obraz cieszył się olbrzymią popularnością. W kinach zobaczyło go ponad 2,8 mln widzów. Czy będzie równie wielkim hitem na platformie Max? Przekonamy się już za chwilę, ponieważ w PolsceWitamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest też niezbędna do przetrwania! Czworo pechowców – Garrett "Śmieciarz" Garrison ( Jason Momoa ), Henry ( Sebastian Hansen ), Natalie ( Emma Myers ) i Dawn ( Danielle Brooks ) – zmaga się ze swoimi codziennymi problemami.Wszystko zmienia się, kiedy tajemniczy portal nagle wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów. Tu liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Bohaterowie, żeby wrócić do domu, będą musieli jakoś odnaleźć się w tym nietuzinkowym świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie.Garett, Henry, Natalie i Dawn wspólnie wyruszają na magiczną wyprawę wraz z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem ( Jack Black ). Nie będzie łatwo! Nie raz będą musieli wykazać się niesamowitą odwagą i kreatywnością oraz odkryć w sobie ukryty potencjał. Jak zakończy się ta historia?